AMLO acusa infiltrados en el movimiento feminista; “hay mucha gente molesta” por cambios en México, dijo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que siempre han existido infilrados en movimientos sociales, como el que se está dando en las feministas.

López Obrador manifestó su respeto hacia el movimiento feminista en el país, sin embargo, recalcó que la violencia no es el camino para luchar por causas justas.

El movimiento feminista merece todo nuestro respeto, pero no estoy de acuerdo con la violencia. Hy que tener cuidado con los infiltrados porque hay mucha gente que está molesta en el país por los cambios que se están llevando a cabo”, argumentó.

“Yo empecé a sentir algo extraño cuando empezaron manifestaciones y medios de comunicación alentando el movimiento feminista, me llamó mucho la atención”, sostuvo.

Poco a poco ha ido quedando claro de que así como se está defendiendo una causa justa hay un propósito de este tipo (manipulación del movimiento)”, recalcó.

El mandatario mexicano apuntó que no mostrarán pruebas de que existen infiltrados en el movimiento feminista, para evitar que se victimicen ante la sociedad.

“Eso es lo que quieren, señalarnos como autoritarios y no somos iguales. Venimos de una lucha de muchos años, en favor siempre de la justicia y en contra de la represión. Están buscando por todos los medios que cagamos en una provocación, no tienen siquiera por que encapucharse porque no somos represores, somos humanistas”, expresó,

Sobre las mujeres que mantiene tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aseveró que tiene informes que introdujeron alcohol, lo que ocasionó una escisión en entre las manifestantes, lo que fue aprovechado por personas como Beatriz Gasca, señalada por financiar este movimiento.

El informe que tengo es que la casa que está tomada metieron alcohol y hubo inconformidades por eso, hubo una escisión y ahí es donde llegaba la señora (Beatriz Gasca, expvidepresidente de GINgroup) está que mencionó Claudia a entregar los apoyos y hacer activismo”, apuntó.

El presidente aseveró que es prioridad para su gobierno atender la violencia contra las mujeres, ya que todos los días se está atendiendo el problema de agresiones contra mujeres y que “no debe de haber violencia”.

