Alfonso Romo seguirá en la 4T: AMLO; anuncia desaparición de la Oficina de la Presidencia

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recalcó que Alfonso Romo, quien ayer dejó la Oficina de la Presidencia de la República, hizo muy bien su encargo y fue importante en la presente Administración federal.

Al leer el mensaje con el que ayer despidió a Romo en redes sociales, López Obrador calificó al extitular de la Oficina de la Presidencia como su amigo y le reconoció ser “el primero de los empresarios en sumarse a su movimiento”.

Señaló que Romo es un hombre libre, en un entorno donde hay muchos empresarios que él ha invitado a participar.

“Simpatizan con nuestro movimiento pero me dicen que ayudan de otra manera, pero que no quieren estar en ningún cargo”, agregó.

Destacó que todos los integrantes de su movimiento tienen su criterio y actúan coin libertad.

Va a seguir ayudándonos como enlace, somos amigos. Ayer comimos juntos y me va a seguir acompañando a algunas giras, pero ya no quiere estar en el gobierno ye s porque cada persona tiene su criterio y se debe de respetar”, reiteró.

López Obrador anunció que desaparecerá la Oficina de la Presidencia de la República a raíz de la salida de Alfonso Romo.

Ya no vamos atener esa oficina, vamos a aprovechar para ahorrar. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina”, declaró.