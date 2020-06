Alfaro denuncia “intereses construidos desde la Ciudad de México” en protesta de este jueves en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, manifestó que su administración comparte la indignación por la muerte de Giovanni López, pero denunció que en la protesta de este jueves hubo otros intereses involucrados.

En un video compartido en redes sociales, el mandatario estatal aseguró que los policías responsables por el hecho, ocurrido en Ixtlahuacán de los Membrillos, “pagarán por ello, en las próximas horas habrá noticias al respecto”.

No obstante, Alfaro Ramírez comentó que lo ocurrido este jueves “tiene que verse desde otra perspectiva” y denunció que la protesta en Guadalajara fue “invadida por intereses de otra naturaleza“.

Así no nos manifestamos los tapatíos. En esta ciudad ha habido muchas manifestaciones, durante mi gobierno hemos demostrado que aquí se respeta la libertad de expresión; pero también he dicho que la violencia no se puede combatir con más violencia”, expresó.