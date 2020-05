“Al presidente lo desmienten los números”, Edna Jaime sobre violencia contra las mujeres

Edna Jaime, fundadora y directora General de Mexico Evalúa, explicó que la violencia contra las mujeres es una realidad que debemos cambiar

De acuerdo con cifras oficiales, el número de llamadas al 911 por casos de violencia contra la mujer se han incrementado debido a la pandemia de COVID-19.

Al respecto, Edna Jaime, fundadora y directora General de Mexico Evalúa, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

En su intervención, Jaime se refirió también al caso del video difundido a través de redes sociales de un notario agrediendo físicamente a su esposa.

Creo que las imágenes dicen más que mil palabras y ojalá que aquellos que piensan que estamos exagerando ‘las feminazis’ sobre este tema, ojalá que estas imágenes nos convenzan de que estamos ante una realidad que debemos cambiar. Necesitamos tener un cambio cultural, sin duda, pero también decir que todo cambio cultural empieza por un cambio en estas instituciones, en la respuesta que el Estado da a ciertos problemas. Es muy importante asumir que estamos ante un problema público, asumir que el Estado tiene responsabilidad en resolverlo, aunque estemos hablando de un ámbito muy íntimo, de la casa, del hogar, el Estado tiene responsabilidad y tenemos que encontrar los mecanismos y la política pública así como la manera de intervenir para que esto cese. Estas violencias que inician en la casa se reproducen en otros ámbitos, enferman a las sociedades y creo que está en el interés de todos resolverlo”.

Jaime explicó que los hogares son lugares que no son seguros para las mujeres, y que, desagraciadamente, desde hace años no se ha podido erradicar la violencia en el hogar.

Eso está probadísimo. Tenemos encuestas, el Inegi tiene una muy buena encuesta de lo que sucede en los hogares, está muy probado que el hogar no es espacio seguro para las mujeres. Desafortunadamente, no hemos podido erradicar esa violencia y hemos sumado otras. Ahora a las mujeres se les mata, se les asesina en su casa, se les lastima en su casa, pero también en la vía pública. O sea, no acabamos de resolver un problema cuando ya tenemos otro. Pero siempre ha sido un lugar inseguro, desafortunadamente no hemos podido entender el problema y cuando no se entiende un problema, no se puede resolver y para resolver un problema, necesitamos tener mucha información. También creo que estamos todavía lejos de recopilar la información necesaria para poder entender bien el problema y poder diseñar intervenciones y políticas públicas pero ya tenemos los instrumentos que si los refinamos, podemos dar un gran paso hacia adelante, me refiero a las llamadas de auxilio en el 911″.

Al presidente lo desmienten los números

Acerca de las declaraciones del presidente López Obrador en las que asegura que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 no había habido un incremento en los casos de violencia contra las mujeres, Edna Jaime indicó:

El presidente está equivocado, al presidente lo desmienten los números, los números hablan. Se publicó, hace unos días, la información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública que da a conocer el número de investigaciones abiertas por homicidio doloso contra mujeres y feminicidios. Los homicidios dolosos tuvieron, en abril de 2020, una cifra altísima, de las más altas en los últimos cinco años, es un mes con muchísimas muertes y asesinatos de mujeres. Esos son los números, qué puedo decir, son carpetas de investigación, son datos que generan las mismas procuradurías. Las llamadas al 911, ya limpias, entiendo que la metodología que se presenta en estos datos ya implica que se limpiaron estas llamadas y que están las que se probaron que tuvieron validez, 103 mil llamadas en un espectro amplio que incluye violencia en la familia, violencia contra la mujer, hostigamiento sexual y aún así creo que hay una realidad que todavía no alcanzamos porque hay pocas mujeres que se deciden a denunciar ante la autoridad, por eso las llamadas al 911 son tan importantes, sobre todo en este contexto, si ya decir es difícil que las mujeres acudan a presentarse ante el Ministerio Público a denunciar porque son maltratadas, porque no se siguen los protocolos de perspectiva de género para atender esto, es difícil tomar un teléfono puede aligerar esas barreras para hacer llegar, a la autoridad, el llamado de auxilio. Por eso, me parece muy importante que empecemos a sistematizar las llamadas del 911 para que podamos recabar más información, Locatel, en la Ciudad de México, ya lo está haciendo, la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México ya hizo pública la base de datos de estas llamadas, a través de la Línea mujer, en México Evalúa estamos analizando porque es bien importante contar con esta información porque se recaba no solamente la llamada de auxilio, sino también el perfil de quien está siendo víctima de estas agresiones y también del perpetrador y los agresores. Podemos ver dónde se concentran, pero no tenemos coordenadas, eso sería ideal, para identificar la calle en donde se concretan esas llamadas pero ya identificamos las alcaldías donde se presentan estas llamadas y podemos hacer cosas muy buenas si tenemos la información”.

En ese sentido, aseguró que Iztapalapa es la alcaldía con más reportes en el 911.

Iztapalapa es una alcaldía donde vimos que tiene una concentración de estas llamadas de manera particular sería deseable tener más de esta información porque esto permite hacer buena política pública pero hay que creer en esto, no hay que decir que no sirve, no hay que partir de preconceptos o prejuicios de que la familia mexicana es ideal, hay que asumir que tenemos un problema, hay que asumir que el Estado tiene una obligación. Yo espero que con esta información que se esta recabando, a través de la Línea mujer y que es pública, cualquiera de nosotros ya puede consultar la o hacer análisis, o pedir más, queremos tener más información porque destapar esta realidad es el comienzo para solucionarlo”.

Explicó que hay encuestas que han demostrado se trata de un fenómeno desconocido pero que no se puede negar.

Hay encuestas, por ejemplo, la encuesta de Seguridad urbana del Inegi, por primera vez, se está incluyendo en sus cuestionarios, temas de violencia sexual contra las mujeres y lo que pudimos constatar, después de analizar los datos, es que el 98 por ciento de cifra negra en delitos sexuales contra las mujeres. Entonces, creo que todavía es un fenómeno desconocido y, qué bueno que los comunicadores de tu talla se involucren en este tema y den a conocer cuando tenemos evidencia de estos actos porque debemos de dejar de voltear a ver a otro lado cuando estamos ante esta realidad. Hay que asumir que existe y hay que resolverla”.

Finalmente, explicó que los datos existen pero que las autoridades voltean a otro lado mientras hay este tipo de problemática.