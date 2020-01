Aguiar Retes pide proteger a la niñez mexicana tras tiroteo en Torreón

Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, sostuvo que es urgente preparar a la niñez mexicana para enfrentar la adolescencia, en clara alusión al tiroteo ocurrido en una escuela de Torreón, Coahuila, iniciado por un menor.

En la homilía de este domingo durante la misa en la catedral metropolitana, el líder católico pidió a madres y padres de familia conformar hogares donde haya fraternidad, amor y la enseñanza de Jesucristo se refleje en las conductas hacia los más necesitados.

“Tenemos hoy en este tiempo una urgencia de preparar los niños para que cuando lleguen a la adolescencia no se suiciden, no se aficionen a las adicciones, no vayan a la violencia, a la codicia de quererse enriquecer y meterse en la delincuencia organizada; si no los formamos estaremos dejándolos indefensos para ser auténticos hijos de Dios que construyen fraternidad; les pido a todos ustedes que tomemos conciencia de este compromiso bautismal de ser verdaderamente hijos de Dios y que a los niños les ofrezcamos y entusiasmemos para conocer mejor a Jesús“, comentó en su mensaje a los fieles.