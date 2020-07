Afirma López-Gatell que muertes por COVID-19 “no dependen de una persona” o nivel de gobierno

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, manifestó que los muertos por COVID-19 en México “no dependen de una persona” o de un nivel de gobierno.

Durante la conferencia de prensa para actualizar los datos de coronavirus a nivel nacional, comentó que el sentido del informe técnico de este viernes es que “mensaje es de preocupación”.

Preocupación por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional, y la situación que se verifica en algunos casos, que ya habíamos alertado desde el inicio, el riesgo de conforme ocurra el desconfinamiento, se haga demasiado rápido, que no se cuide el orden, que no se cumplan las medidas de seguridad sanitaria, que no se conserve la sana distancia, que no se involucre suficientemente a la población”, expresó.