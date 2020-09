Afirma AMLO que Gobierno de CDMX ha actuado con responsabilidad en manifestaciones de colectivas feministas

Un día después de las protestas de colectivas femenistas, López Obrador recalcó que su gobierno garantizará el libre derecho a la manifestación

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró el gobierno de la capital encabezado por Claudia Sheinbaum ha actuado “con responsabilidad” en lo referente a algunas manifestaciones que calificó de “actos de provocación“.

Ante las protestas y el riesgo de contagio, el presidente López Obrador ha afirmado que no son de muchas personas. "No son grandes mítines", señala. Afirma que son "actos de provocación, violencia”; y destaca prudencia en el gobierno de CDMX. Más en: https://t.co/Nshi6N3deB pic.twitter.com/SCbveYXoxp — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 29, 2020

Un día después de las protestas de colectivas femenistas que pedían la despenalización del aborto, donde en la Ciudad de México se registraron actos violentos, y con los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) en campamento en el Zócalo, López Obrador recalcó que su gobierno garantizará el libre derecho a la manifestación.

Lo que ha habido son actos de provocación, violencia, no han pasado a mayores afortunadamente. Ha actuado con mucha responsabilidad el Gobierno de la Ciudad de México“, refirió.

“Nuestro llamamiento a que se mantengan los derechos a la libre manifestación de manera pacífica sin violencia. No se puede resolver nada por el uso de la violencia, no es aconsejable. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, se tiene que luchar de manera pacífica, eso es lo único que recomendamos”, argumentó.

“No hay que caer en provocaciones porque estamos llevando a cabo una transformación, entonces se enrarece mucho el ambiente porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos. Ayer, Claudia Sheinbaum dio a conocer de una infiltración, que eso siempre ha existido en los movimientos, de gente que está interesada en perjudicarnos porque están en contra de los cambios, mantener privilegios y seguir robando. Hay que darle la vuelta, evadir el acoso”, reiteró.

El jefe del Ejecutivo federal recalcó que estas manifestaciones no han sido de mucha concurrencia, por lo que no hay riesgo de contagios por COVID-19.

“Desde luego lo más recomendable es que no haya reuniones mayores, que no se aglutinen con el contagio, pero no son protestas de muchas personas, no son grandes mítines y se está ejerciendo el derecho a manifestarse”, dijo.

“Afectaciones mayores no han habido porque no es mucha la concurrencia de las personas que están protestando Si se tratara de multitudes, pues entonces sí hay riesgo de contagios mayores, pero no. Vamos a seguir garantizando el derecho de manifestación”, resaltó.

Con información de López-Dóriga Digital