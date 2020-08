Afirma AMLO que caso Emilio Lozoya es un asunto de Estado, de interés público

El presidente López Obrador dio tres razones por las cuales el juicio a Emilio Lozoya es un asunto de interés público

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el juicio que se le lleva a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es un asunto de Estado.

“Sostengo tres cosas, con todo respeto a la FGR y al Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar. Le tengo confianza al fiscal general, al presidente de la Suprema Corte, pero quiero sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes”, argumentó.

López Obrador dio tres razones por las cuales el juicio a Emilio Lozoya es un asunto de interés público: derecho del pueblo a conocer la verdad, recuperar el dinero mal habido y someter a consulta ciudadana sobre enjuiciar a expresidentes.

“Creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad. Sí hay que guardar los requisitos del debido proceso pero considero que se trata de un asunto de interés público nacional, se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya, todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya; no sé cual sería el procedimiento a seguir para que la Fiscalía o la instancia correspondiente del poder judicial informara sobre esta denuncia, desde luego con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos que se pueda ver en redes sociales, la televisión convencional, el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la FGR, conocer todo porque esto es sano, ayuda a purificar la vida pública”, enfatizó.

“Segundo, recuperar todo lo mal habido, que la Nación recupere lo que se obtuvo de manera ilegal, extinción de dominio, devolverle a Pemex lo que se sustrajo, devolverle a la nación todo”, dijo.

“Tres, si están involucrados los expresidentes, consulta ciudadana para que el pueblo decida si se les juzga o no, con toda claridad quiero dejar de manifiesto de que tiene que ser la gente el que decida sobre este asunto; no quiero que se vaya a pensar que es una venganza, no es mi fuerte la venganza, por eso consulta a los ciudadanos. Yo votaría en contar de que se les juzgue, pero al mismo tiempo respetaría la decisión mayoritaria de la gente. En el caso de que la gente decida que se les juzgue ellos tienen derecho a la defensa, no es juicio sumario”, apuntó.

