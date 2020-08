Acusaciones de Emilio Lozoya son tan reales como las mentiras que nos dijeron en las ‘mañaneras’, afirma gobernador de Tamaulipas

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, rechazó tajantemente las acusaciones en su contra realizadas por Emilio Lozoya quien lo acusa de haber recibido sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética cuando era legislador.

En el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga, el mandatario tamaulipeco aseguró que hay que tomar las acusaciones de quien vienen y calificó a Emilio Lozoya como un criminal.

El mandatario indicó que los señalamientos de Emilio Lozoya son falsos y los comparó con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en México.

García Cabeza de Vaca aclaró que la reforma a la que se refiere Lozoya fue una reforma impulsada por Acción Nacional y que él la apoyó debido a que esto traería beneficios a su entidad, Tamaulipas.

Es nuestra reforma y se me hace de ilusos pensar y, si se me permite, muy estúpido de alguien, entregar dinero a alguien que ya está convencido”, señaló.

El gobernador aseguró que ya se presentó ante la FGR para saber qué es lo que aparece en la denuncia del exdirector de Pemex.

“Ya nos apersonamos en la Fiscalía General de la República para saber qué es lo que aparece allí porque con eso de que andan filtrando, por instrucciones en las mañaneras, videos y después documentos, que por cierto, hace dos días filtraron la denuncia que hizo este individuo y en la que, casualmente, aparecen varios personajes, entre ellos un gobernador de Morena y, el día de ayer, después de la reunión de la Conago, yo no sé si por las cosas que di a conocer y que dije en su momento, por la controversia constitucional que he presentado en contra de las políticas energéticas de este y del presidente, ahora casualmente sí aparece mi nombre dentro de esa lista que este señor Lozoya está denunciando”, reveló.

Dijo que es muy curioso que hace unos días su nombre no figuraba entre los señalados por Emilio Lozoya, pero poco tiempo después apareció.

Teme, además, que a Lozoya Austin le pudieran dar un cargo político tras cooperar con el Gobierno Federal.

El mandatario tamaulipeco reiteró que las acusaciones en su contra son un asunto político y que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

Aseguró que en los próximos días se debería declarar una catástrofe nacional debido a la pandemia de COVID-19.

Sobre la pandemia de COVID-19 dijo que el Gobierno de Tamaulipas realiza vigilancias en los cruces fronterizos y reclamó que el Gobierno Federal no se ha ocupado del tema pese a que el sur de Texas, que colinda con Tamaulipas, es uno de los puntos más fuertes de la enfermedad en Estados Unidos.

Además, recordó que se mantienen las restricciones de viaje entre México y Estados Unidos por la pandemia de COVID-19.

“De sur a norte hay restricciones muy claras por parte de las autoridades estadounidenses, todas las visitas no esenciales, salvo las que puedan ser aéreas, están restringidas. Por el lado mexicano, no hay autoridades por parte del Gobierno Federal ni de Aduanas ni de Migración están supervisando a las personas que vienen de norte a sur, es decir, Estados Unidos hacia México. Poniendo a todos en riesgo por una sencilla razón, el epicentro de la epidemia no está ya en Europa ni en Asia, inclusive en Estados Unidos se encuentra en Florida, California y en Texas, especialmente en el sur de Texas. El genio de la pandemia en este país, López-Gatell hace comentarios pero no vemos elementos del Gobierno Federal actuando en consecuencia”, puntualizó.