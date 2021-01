Acusa AMLO que la DEA no actuó con profesionalismo en caso Cienfuegos

López Obrador aseveró que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos no actuó con profesionalismo en la investigación al general Cienfuegos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) no actuó con profesionalismo en la investigación al general Salvador Cienfuegos, quien ayer fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de activos y narcotráfico.

En este caso, con todo respeto, los que hicieron esta investigación no actuaron con profesionalismo, aunque respetamos a los gobiernos extranjeros, pero no todo lo de fuera es bueno, excelente, como tampoco es malo, tenemos que ser muy objetivos”, declaró. Para lo que entregaron no fue un buen trabajo, no hay sustento, no hay materia, subrayó.

El mandatario mexicano argumentó que la “justicia no solo es castigar, sino prevenir, que ya no se vuelvan a cometer delitos”, y aclaró que la ciudadanía no se decepcionará por la exoneración de la FGR.

“Yo le puedo decir al pueblo de México que tenemos que procurar que haya justicia, pero no podemos actuar de manera arbitraria, no podemos ser injustos”, declaró.

No vamos a fabricar delitos, no vamos a inventar nada, tenemos que actuar a partir de hechos, pruebas, realidades. No siento que la gente se decepcione por eso, la gente se decepciona cuando hay corrupción, cuando hay impunidad, cuando se oculta información, cuando se miente”, declaró. No somos corruptos ni protectores de corruptos, estamos luchando en contra de la impunidad, damos a cara, informamos, actuamos de manera transparente, no reservamos, no ocultamos ninguna información”, adujo

López Obrador criticó a periodistas por defender la investigación contra Cienfuegos Zepeda realizada por autoridades estadounidense, “son más simpatizantes de la DEA que del pueblo de México. Si fuésemos encubridores nos hacen trizas”.

El jefe del Ejecutivo federal descartó que con la apertura de la información exista un conflicto con el gobierno estadounidense, “ellos van a comprender que nosotros no podemos poner en entredicho al gobierno que represento (…) no va a haber ningún problema, hay una relación cercana con el equipo del presidente electo (Joe Biden)”.

