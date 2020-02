“A la chingada” pacientes que no sean de Aguascalientes, expresa Martín Orozco

Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, manifestó que la atención médica a personas de otros estados representa un costo considerable para la entidad.

El servicio de Salud del estado son dos rubros muy importantes, uno es atención de casi el 25 por ciento de foráneos; o sea, estados que no son de Aguascalientes, a la chingada. Yo no puedo atender a estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente del 25 por ciento”, aseveró en declaraciones a la prensa.