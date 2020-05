1 de junio no se vuelve a la normalidad de antes, explica Zoé Robledo

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dejó en claro que el día 1 de junio no se regresa a las actividades como antes del COVID-19, sino que se entra a una nueva normalidad, con conductas y hábitos nuevos.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Robledo Aburto aseveró que la situación del coronavirus no ha pasado y que estamos en un momento complicado de la pandemia en muchos lugares del país.

“El día 1 de junio no se vuelve a como estábamos antes, es el camino de retorno a la nueva normalidad y a algunas actividades que tampoco significan que vuelvan a como estábamos antes, regresan a trabajar con menos personal y conductas, hábitos nuevos y disposiciones que tienen que respetar para que no se convierta esto en la puerta a nuevos contagios”, destacó.

“Nosotros en ningún momento ni de ninguna manera creemos que esto ya pasó. El día de hoy, en el IMSS se han atendido a 11 mil 638 personas, tenemos a 4 mil 758 pacientes hospitalizados, estamos en el momento de la pandemia, no se debe de confundir la proyección hacia adelante con una idea que la gente pueda confundir con que ya pasó. Todavía estamos en un momento complicado pero sí en diferentes momentos en cada estado del país. Se debe de empezar a construir la vía de salida, no que deba abrirse la puerta de manera franca para volver a las actividades como antes”, afirmó.

El titular del IMSS aseguró que la proyección de los expertos sobre la pandemia en México sí se ha cumplido y para muestra de ello es el número de hospitalizaciones, las cuales no han rebasado al sistema de salud.

“Hay lugares en donde va en franco decrecimiento, no significa tampoco que ya salieron y que ya no se están contagiando, se tienen que seguir manteniendo en muchos cuidados, estar muy pendientes a que no haya un segundo brote”, refirió.