Magos Herrera: Voice Mônica Salmaso: VoiceBrooklyn Rider: Johnny Gandelsman:ViolinColin Jacobsen: VolinNicholas Cords: ViolaMichael Nicolas: CelloMathias Kunzli: PercussionSebastián Zubieta: Arrangement Adrien H. Tillman: Video direction and editingBill Siegmund: Audio editing Digital Island Studios, LLCOscar Zambrano: Audio mastering Zampol ProductionsMade with support from MetLife FoundationSpecial thanks to: Maestro Dobel Tequila