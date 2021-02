Una expresión, otra, de que el manejo de la pandemia en México no es un ejemplo mundial, es el número de integrantes del primer círculo de gobierno infectados, y uno de ellos, el titular de marina, dos veces, lo que acaba el mito de que el contagio crea inmunidad, como declaró el propio presidente López Obrador al reaparecer recuperado del golpe del virus y argumentar una vez más porqué no usará cubrebocas: ya me dio, ya no contagio