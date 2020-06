Video Protestan en Washington DC con ‘cacerolazo’ por muerte de George Floyd

Un “cacerolazo” y la masiva presencia de manifestantes frente a la Casa Blanca desafiaron este martes el comienzo de la tercera jornada de toque de queda en Washington DC, escenario de disturbios en los últimos días que han obligado al despliegue de tropas de la Guardia Nacional.

Mount Pleasant, DC has had an hour-long pot banging session post-curfew and it’s only getting louder pic.twitter.com/06nX95u4kQ

Mount Pleasant, DC, ha tenido una sesión de cacerolazo una hora después del toque de queda y solo se está volviendo más fuerte.

Justo a las 19:00 h local, cuando daba inicio la restricción en el Distrito de Columbia, donde está Washington, las cacerolas empezaron a sonar en algunas zonas, en respuesta a una convocatoria que circuló en redes sociales, con la intención de sumarse a las protestas por la muerte, hace ya una semana, del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.

“Esta noche. 7pm. Consigue tus ollas, consigue tus cucharas, dirígete a una ventana o balcón abierto, golpea como el infierno”, se leía en uno de los mensajes en Twitter, cuyo autor explicaba que “se llama cacerolazo” y “lo perfeccionaron en América Latina como una forma de protestar contra los regímenes autoritarios durante el toque de queda”.

El mismo usuario, al constatar lo ocurrido, agregó: “es oficial. Los gringos están haciendo cacerolazo”.

La propuesta surgió aparentemente de la pregunta de otra persona sobre la forma más segura para unir sus voces durante la noche y enviar el mensaje de apoyo al lema que los manifestantes repiten en distintos puntos del país: “sin justicia no hay paz“.

Y la propuesta tuvo buena acogida, pues en varios videos subidos en las redes sociales se escuchaban las cacerolas.

“¡Orgulloso de ser parte de un vecindario que se preocupa! (En) BrightwoodPark y Petworth vecinos hacen ruido desde nuestras casas para protestar contra el toque de queda y la brutalidad policial”, afirmó un usuario.

I’m back at Lafayette and the situation here is much as I last saw it some hours ago—chanting, kneeling and moments of silence. On the fence, someone’s spelled out FLOYD in tape.

Police are keeping watch from well inside the park with all their gear on. pic.twitter.com/5DvyDqf7by

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) June 3, 2020