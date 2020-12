VIDEO Policía acribilla a sospechoso en Florida por simular estar armado

Un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, en Florida, acribilló a un sujeto tras minutos de suplicarle que no se resistiera a un arresto por robo.

Los hechos se registraron la noche del pasado martes en la zona de Riverview, cuando los agentes interceptaron a Dylan Ray Scott, acusado de robo.

A pesar de que los agentes le pidieron que se entregara a las autoridades, el sujeto arrancó su camioneta y se estrelló contra otro vehículo.

Los agentes lo alcanzaron metros adelante, momento en que uno de ellos intentó convencerlo de entregarse.

“No nos tomamos nada personal, no quiero dispararte, pero si no me muestras las manos, eso es lo que va a pasar”, le advierte al sujeto, quien sigue sin hacer caso a las indicaciones.

“Levanta las manos, por favor, no me obligues a hacer esto. Vas a morir allí mismo en el asiento del pasajero si no me muestras las manos”, expresó.