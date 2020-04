Video Mujer con COVID-19 da a luz en coma y conoce a su bebé días después

“Todos sentimos levantarse un enorme peso cuando la vimos conocer a su bebé”. Así resumió el jefe de Ginecología del Hospital Southside, en Long Island (Nueva York), el desenlace “milagroso” de una paciente que ingresó con COVID-19 embarazada de 34 semanas y tuvo que someterse a una cesárea de emergencia en un coma inducido.

4/ And then she got to meet Walter, her baby boy. pic.twitter.com/Ghc86S9npH

— Jake Tapper (@jaketapper) April 15, 2020