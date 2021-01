Video Ministro de Cultura de Cuba agrede a periodista durante protesta

El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso agredió al periodista Mauricio Mendoza del Diario de Cuba cuando un grupo de artistas se había congregado frente Ministerio de Cultura para exigir el cese al hostigamiento en su país y la liberación inmediata de artistas que fueron detenidos este miércoles.

Durante la protesta de este miércoles 27 de enero cuando se cumplen tres meses de la protesta del pasado 27 de noviembre, Alpidio Alonso le trató de arrebatar un teléfono a Mauricio Mendoza, cuando estaba junto a un grupo de artistas esperando hablar con las autoridades del Ministerio.

Al igual que los policías él sabe que no será investigado ya que la represión es una política de estado.

En videos publicados en redes sociales, se puede observar a Alonso quien se acerca a donde están los artistas y le suelta el manotazo al periodista tratando de arrebatarle su teléfono.

Sin embargo, los manifestantes fueron recibidos con insultos y golpes primero del viceministro Fernando Rojas y también del propio ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso.

Incluso acusaron que las mujeres que protestaron fueron desnudadas y revisadas de sus genitales.

Las autoridades ordenaron un despliegue de policías en las inmediaciones del ministerio de cultura contra los manifestantes quienes reclamaban su derecho a la libertad de expresión y el cese al hostigamiento en su propio país.

Por redes sociales, Alpidio Alonso, expresó que los artistas habían saboteado el diálogo y habían empañado el homenaje a José Martí.

Otra vez sabotean el diálogo. El Ministerio de Cultura no aceptará presiones de mercenarios. Los revolucionarios entendemos de razones, no de coacción. No permitiremos que empañen el homenaje de la Nación Cubana a José Martí”, escribió.