Video Hermano de George Floyd pide detener disturbios; hace un llamado a reflexionar el voto

En un emotivo discurso en un memorial improvisado en el lugar donde George Floyd murió en Minneapolis, su hermano Terrence Floyd pidió a los miembros de la comunidad que dejaran de saquear y vandalizar, al tiempo que los alentó a canalizar su frustración en las próximas elecciones.

Desde la semana pasada se han desatado decenas de protestas en ciudades de los Estados Unidos como respuesta a la muerte de George Floyd.

Si bien la mayoría de las protestas fueron pacíficas, algunas se volvieron violentas cuando la policía se enfrentó con los manifestantes.

Algunas de ellas fueron protagonizadas por pequeños grupos que saquearon negocios y, en algunos casos, incendiaron edificios y automóviles.

“Entiendo que están molestos. Pero dudo que estén la mitad de molestos que yo“, dijo Terrence Floyd al comienzo de su discurso este lunes.

“Si yo no estoy por aquí perdiendo la cabeza, si no estoy por aquí explotando cosas, si no estoy por aquí destruyendo mi comunidad, ¿qué hacen? No están haciendo nada, eso no traerá a mi hermano de vuelta en absoluto. Mi familia es una familia tranquila. Mi familia teme a Dios”, declaró Terrence Floyd.