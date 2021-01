Video “Ha sido un gran honor servir como su vicepresidente”, Mike Pence visita a tropas en las inmediaciones del Capitolio

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó a las tropas de la Guardia Nacional que se encuentran afuera del Capitolio en Washington.

Durante una parada no programada en el Capitolio, Pence saludó a los miembros de la Guardia Nacional y les dijo que acababa de salir de una sesión informativa en la que conoció sus actividades y los esfuerzos que llevan a cabo para resguardar la seguridad.

During an unscheduled stop on Capitol Hill, VP Mike Pence greeted National Guard personnel, thanking them for “stepping forward for your country.”

“It’s been my great honor to serve as your vice president, and I want to thank you for your service.” https://t.co/DavYQ4PWpO pic.twitter.com/rqjAABl70a

