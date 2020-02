Video Estudiante de Chihuahua afirma que se encuentran bien y en aislamiento en China

¡Hola a todos!

Les comparto un pequeño video platicándoles un poco como estoy viviendo durante esta temporada del Coronavirus en China.

Esto lo hago para aclarar lo que se publicó el día de ayer en los medios que a mi parecer no fue del todo preciso y no definió con exactitud la situación real. Lamento mucho la confusión que se pudo llegar a crear y agradezco infinitamente el apoyo e involucramiento de amigos y familiares en este tema, sin embargo, actualmente no estamos solicitando apoyo económico a la comunidad, sino que estamos viviendo de nuestros propios recursos.

Y de nuevo agradezco al gobierno del Estado y a la cámara de comercio mexico-china por habernos apoyado al momento de iniciar este periodo estudiantil.

Javier Corral Gobierno del Estado de Chihuahua @Camara de Comercio Mexico China cap Chihuahua

