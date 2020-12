Venezuela acusa a Duque de “racista y xenófobo” por negar vacunas contra COVID-19 a migrantes

Venezuela acusa al presidente de Colombia, Iván Duque, de "racista y xenófobo" por negar vacunas los venezolanos que viven en ese país

El Gobierno de Nicolás Maduro acusó este jueves al presidente de Colombia, Iván Duque, de “racista y xenófobo” por negar vacunas contra COVID-19 a los venezolanos que viven en ese país y que aún no hayan regularizado su documentación.

VP Ejecutiva, @drodriven2: "Denunciamos con mucho vigor las terribles y bárbaras declaraciones de Iván Duque afirmando que no van a vacunar a los venezolanos que estén en Colombia, una decisión xenófoba, violatoria de los derechos de los migrantes"#FelizNavidadVenezuela pic.twitter.com/UcuG74znH0 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) December 24, 2020

“Esto es una discriminación terrible, una carga de racismo, xenofobia y de generación de odio contra migrantes venezolanos en Colombia. No lo podemos permitir”, dijo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

5/5 Desde el inicio d la pandemia en Venezuela, la hermana China ha sido solidaria en el combate contra el virus.A través del puente aéreo habilitado por el Pdte. @NicolasMaduro, hemos recibido más de 274 toneladas d medicinas e insumos médicos para la atención gratuita al pueblo pic.twitter.com/aj1wMC1tLW — Delcy Rodríguez (@drodriven2) December 23, 2020

Por ello, explicó la vicepresidenta, presentó una “fuerte protesta” ante los representantes en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con quienes sostuvieron una reunión “muy importante”.

“Hemos denunciado las terribles, bárbaras, depravadas declaraciones que ha hecho el señor Iván Duque (…) una expresión tan violatoria que vulnera los derechos humanos de los migrantes venezolanos”, prosiguió.

Duque dijo el lunes que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en Colombia o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas que empezarán a llegar en febrero de 2021, una declaración que le ha valido numerosas críticas.

Colombia es el mayor receptor del éxodo venezolano y al 31 de octubre de este año el país tenía un millón 717 mil 352 ciudadanos de ese país, de los cuales un 55 por ciento está en situación de irregularidad, según datos de la autoridad migratoria.

Llamado a regresar

Rodríguez reiteró este jueves el llamado a los venezolanos para que regresen a su país, toda vez que volvió a negar la veracidad de las cifras de migración que manejan instancias como la ONU, según la cual unos 5.4 millones de venezolanos han migrado en los últimos años.

“Regresen a Venezuela (…) sabemos que no son muchos, estas cifras las han manipulado, hablan de una cifra que no tiene ningún basamento ni posibilidad de transporte que permitan esa movilidad, es una falsaria”, dijo.

La vicepresidenta recordó que este año unos 200 mil venezolanos retornaron al país en medio de la pandemia y gracias al plan gubernamental de regreso, conocido como “Vuelta a la Patria”.

“Exigimos el respeto a los derechos humanos de los venezolanos en otros países, que se fueron en la búsqueda de un horizonte”, remarcó.

Señaló además que en Venezuela viven unos seis millones de colombianos, a los que “nunca se les ha negado nada”.

Levantar sanciones

En la reunión, en la que participaron el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el representante del país para derechos humanos, Larry Devoe, el Ejecutivo de Maduro insistió en la necesidad de levantar las sanciones económicas impuestas en los últimos años, especialmente desde Estados Unidos.

“Informamos las gestiones que adelanta el presidente Nicolás Maduro a los efectos de que sean desbloqueados recursos que permitan a Venezuela acceder a la vacuna rusa Sputnik V y otras que sean ya reconocidas para atender la pandemia por COVID-19”, indicó Rodríguez.

Dijo que Venezuela “tiene recursos con qué pagar su vacuna”, pero estos “fueron bloqueados por órdenes de Donald Trump“, en alusión a las más de 300 sanciones que, según el Ejecutivo chavista, le ha impuesto EE.UU.

"Tenemos los recursos para pagar las vacunas, pero producto de la intolerancia de la extrema derecha fueron bloqueados por el gobierno de Trump, estamos haciendo gestiones para que sean liberados esos recursos" detalló la VP Ejecutiva, Delcy Rodríguez#FelizNavidadVenezuela pic.twitter.com/TguJtv8vor — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) December 24, 2020

Además, añadió, Venezuela tiene “muchos recursos líquidos financieros en Europa” por lo que el Gobierno está “haciendo gestiones para que sean liberados a los efectos de acceder y pagar la vacuna rusa”.

Con información de EFE