Un llamado global en defensa de la democracia para evitar que sea una víctima silenciosa de la pandemia

El politólogo Daniel Zovatto, a través de International IDEA, lanzó un llamado internacional en defensa de la democracia, para evitar que se convierta en una ‘víctima silenciosa’ de la pandemia de COVID-19.

A través de la “Declaración mundial en defensa de la democracia“, más de 70 organizaciones de todo el mundo se pronunciaron en favor de la democracia en esta época de crisis sanitaria.

Hemos ido constatando que hay mucha preocupación justificada sobre temas de cómo la pandemia de coronavirus le está pegando muy duro al tema de la salud, cómo le está pegando muy duro al tema de la economía, al desempleo, el aumento de la pobreza, de la desigualdad, pero no había un nivel similar de atención respecto de los peligros que la pandemia de coronavirus tiene para la vigencia de la democracia”, declaró en entrevista con Joaquín-López Dóriga para Radio Fórmula .

Daniel Zovatto explicó que se ha constatado que gobiernos autoritarios han aprovechado la pandemia para consolidar aún más sus regímenes autoritarios, arrinconando a las oposiciones, cerrando espacios de protesta y violando los derechos humanos de las personas.

Ejemplo de ello son Venezuela, Nicaragua, Rusia, Filipinas, Turquía y Hungría.

Más preocupante es que gobiernos democráticos utilicen las medidas de emergencia y estados de excepción para concentrar mayor poder en el Ejecutivo y debilitar los controles que se deben ejercer en el Parlamento, el Poder Judicial y en los órganos autónomos de control.

También se ha visto persecución a periodistas y medios de comunicación que critican a los gobiernos.

Para ejemplificar el impacto del coronavirus en la democracia, el politólogo expuso que la pandemia ha pospuesto 66 elecciones a nivel mundial, la mitad de ellas de participación nacional.

En América Latina son dos las elecciones presidenciales afectadas: la de República Dominicana -aplazada de mayo al 5 de julio-, y la de Bolivia -aplazada de mayo al 6 de septiembre-.

Además, en Chile se pospuso el plebiscito para la Reforma Constitucional, planeado para abril y reagendado en octubre. En México, la pandemia ha afectado las elecciones de Coahuila e Hidalgo.

De esta forma, el llamado es a actuar de manera rápida y decidida para proteger a la democracia y a la integridad de las elecciones.

El politólogo Daniel Zovatto también opinó sobre la visita que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hará a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump en Washington, bajo la promesa de tratar únicamente temas de comercio y economía.

Más allá de lo que diga el presidente, yo creo que ir en este momento, en el medio de una campaña electoral, donde además el presidente Trump está entre 10, 12, 14 puntos por debajo de Biden, creo que se puede claramente prestar a una lectura política-electoral que me parece que no le va a hacer bien ni a México ni al propio presidente Andrés Manuel López Obrador”, declaró en entrevista con Joaquín-López Dóriga.

El experto añadió que “claramente”, el presidente Donald Trump tratará de utilizar y manipular la visita de López Obrador “como una visita de respaldo de uno de sus socios comerciales más importantes y su vecino más importante junto con Canadá para un apoyo” hacia él.

Al presidente Trump esta visita de López Obrador le viene como anillo al dedo, al presidente Andrés Manuel López Obrador esta visita no le sirve para nada, porque creo que es un momento muy inoportuno.”

En este sentido, Daniel Zovatto dijo que hubo una buena cantidad de meses previos en los que la visita pudo y debió tener lugar, pero que ahora se prestará para ser manipulada por Trump.

Añadió que a Joe Biden no le gustará dicha visita porque se prestará como “un apoyo a un presidente Trump que viene muy golpeado en la búsqueda de su reelección por la crisis económica, por el mal manejo de la pandemia y por los temas de protestas, por los temas raciales, y a su vez por una caída muy significativa en las encuestas”.

Yo creo que Biden no lo va a ver con simpatía, y de una manera u otra, si Trump pierde, no es seguro pero las encuestas hoy por hoy lo ponen muy detrás de Biden, y Biden es el presidente electo, realmente no le hace bien ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a México, que va a tener cuatro años prácticamente por delante, todo el mandato casi del nuevo presidente, si este presidente es Biden”, concluyó.