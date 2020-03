UE ha demostrado su inutilidad en crisis por COVID-19: presidente de Lombardía

Attilio Fontana, presidente de Lombardía, indicó que los recursos financieros por COVID-19 que la UE puso a disposición de Italia son "ridículos"

Attilio Fontana, presidente de la región de Lombardía, zona europea más golpeada por la crisis del coronavirus COVID-19, afirmó que la Unión Europea (UE) “ha demostrado en esta crisis su inutilidad”, pues los recursos financieros que se pusieron a disposición de Italia son “ridículos”.

“¿Europa? ¿Qué es Europa? Es algo inexistente en los momentos que cuentan, cuando sería oportuno tener a alguien cerca con una voz que aportase seguridad y afrontase problemas y echase una mano a los más débiles. Europa ha demostrado en esta crisis su inutilidad. Para qué sirve una Europa que no está cerca de quien sufre. Me siento muy ofendido por los recursos financieros ridículos que la UE puso a disposición de Italia cuando se anunció todo esto”, cuestionó.

En entrevista para el diario El País, indicó que las medidas que se necesitaban decretar para atajar la pandemia fueron tomadas tarde y denunció que hubo gente que “intentaba estafarnos” al momento de comprar equipo médico para atender la crisis.

“No fue agradable ir por el mundo buscando material y respiradores, se lo garantizo. Hay más bandidos de lo que puede imaginar: gente que especulaba e intentaba estafarnos, algunos que decían que tenían lo que no podían proporcionar. Hemos encontrado una falta de humanidad increíble”, dijo.

Señaló que pese a que ha habido un aumento de contagios en las últimas semanas, este yo no es “exponencial”, por lo que prevé que el lunes comience un descenso en los casos.

“Hemos tenido un aumento exponencial de cuatro semanas. Luego desde hace cuatro o cinco días el aumento es constante, ya no es exponencial. Y eso debería ser el preludio del descenso. Estamos bastante esperanzados de que en los próximos días se empiece a notar y a llegar la paz a nuestros hospitales. El lunes deberíamos empezar el descenso”, explicó.

Sobre si hubiera atacado la pandemia de forma diferente a como se hizo, el presidente de Lombardía dijo que “sería más contundente lanzando la alarma, aun a costa de que me insultasen”.

“Al principio pedí que todos los ciudadanos procedentes de China fueran puestos en cuarentena y me llamaron racista. Me puse la mascarilla en la televisión, y me insultaron y me dijeron que le restaba credibilidad a Italia. Dejé de hacerlo, pero tendría que haber seguido adelante con esa comunicación para hacer transmitir que era muy grave. Pedí medidas más severas y rigurosas desde el principio, y quizá debería haber sido más duro oponiéndome al Gobierno”, aseveró.

Fontana agregó que el confinamiento en Lombardía durará hasta que se acabe el contagio, aunque escuchará “lo que digan los científicos”.

“Creo que hay que llegar hasta el final del contagio para volver a empezar la vida normal, pero escucharé lo que digan los científicos. Es posible que encuentren otras soluciones. Muchos esperan que el calor tenga un efecto positivo en la interrupción del contagio. Confiemos que sea verdad. Pero esta epidemia, más allá de las consecuencias personales dramáticas, cambiará radicalmente nuestro futuro”, apuntó.

Dijo que el impacto por la crisis de COVID-19 será “muy grave”, aunque dependerá también de lo que decida el gobierno.

“Es el momento de asumir responsabilidades determinantes. No podemos permitirnos medias tintas. Hay que tutelar la parte más frágil del territorio inmediatamente. Hay gente que no tiene dinero para ir a la compra, y eso es una bomba social“.

Con información de López-Dóriga Digital