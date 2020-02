Trump confirma que Estados Unidos mató en enero al líder de Al Qaeda en Yemen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que el líder de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Qasem al Rimi, murió en una operación estadounidense en Yemen en enero, como adelantó la semana pasada el diario The New York Times.

“Por orden del presidente Donald J. Trump, los Estados Unidos llevaron a cabo una operación antiterrorista en Yemen que eliminó exitosamente a Qasem al Rimi”, dijo Trump en un comunicado.

At the direction of President Trump, the U.S. conducted a counterterrorism operation in Yemen that successfully eliminated Qasim al-Rimi, a founder and the leader of al-Qa’ida in the Arabian Peninsula and a deputy to al-Qa’ida leader Ayman al-Zawahiri. https://t.co/ayOmTpzH04

