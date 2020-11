Trump asegura que votos “ilegales” cambiaron conteo en Pensilvania; Twitter restringe sus mensajes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este sábado sin pruebas que decenas de miles de votos recibidos “ilegalmente” tras el cierre de los centros de votación en Pensilvania, uno de los estados más codiciados en la puja por la Casa Blanca, cambiaron “total y fácilmente” los resultados a favor de su rival demócrata, Joe Biden.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020