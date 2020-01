Trump asegura que iraníes no están tristes por muerte de Soleimani

El presidente Donald Trump aseguró que los iraníes no están tristes por la muerte del general Qassem Soleimani, ocurrida por un ataque aéreo estadounidense en Bagdag.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario condenó que en vida, Soleimani mató o hirió gravemente a miles de estadounidenses, además de que fue ‘atrapado’ mientras conspiraba para matar a muchos norteamericanos más.

“El general Qassem Soleimani ha matado o herido gravemente a miles de estadounidenses durante un periodo prolongado de tiempo, y estaba conspirando para matar a muchos más… ¡pero fue atrapado!”, escribió.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number….

Donald Trump señaló que como el general de las Fuerzas Quds fue responsable de la muerte de manifestantes en Irán, el país no está triste como se quiere hacer creer al mundo.

“Fue directa e indirectamente responsable de la muerte de millones de personas, incluido el gran número reciente de manifestantes asesinados en el propio Irán. Si bien Irán nunca podrá admitirlo adecuadamente, Soleimani fue odiado y temido dentro del país. No están tan tristes como los líderes dejarán que el mundo exterior crea. ¡Debieron sacarlo hace muchos años!”, publicó Trump.

….of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020