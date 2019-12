Trump asegura que EE.UU. responderá con fuerza ataques de Irán

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que ante los ataques de Irán a su embajada en territorio iraquí, “respondimos fuertemente, y siempre lo haremos”, además de pedir a Bagdad que “use sus fuerzas para protegerla”.

Tras la irrupción de partidarios de una milicia chiíta iraquí en la embajada de Washington en Bagdad, registrada horas previas, Trump respondió: “Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos. Respondimos fuertemente, y siempre lo haremos”, justificó desde su cuenta de Twitter.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

El intento de asalto ocurrió después de que los dolientes estuvieran en los funerales de los combatientes asesinados el domingo en ataques aéreos estadounidenses, que mataron a 25 miembros de la milicia apoyada por Irán en Irak.

Por ello Trump estimó que “Irán está organizando un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak” por lo que pidió a las autoridades de Bagdad “use sus fuerzas para proteger la Embajada, ¡y así lo notificamos?¡”.



La víspera el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, informó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en últimos dos meses han recibido 11 ataques contra sus bases.

“El ataque más reciente, con una descarga de cohetes contra la base cercana a Kirkuk, asesinó a un ciudadano estadounidense e hirió a soldados iraquíes y estadounidenses”, indicó la dependencia de seguridad.

The U.S. Embassy in Iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019