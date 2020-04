Trump arremete contra la OMS por recomendaciones equivocadas ante COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusó de ofrecer recomendaciones equivocadas, y amenazó con recortar los fondos que Washington le facilita.

Trump, a través de Twitter, también cuestionó informes de su propio Departamento de Salud sobre carencias de suministros y personal en los hospitales del país.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020