Trudeau reclama a Irán que indemnice a las familias de vuelo derribado

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció este viernes que Canadá pagará 25 mil dólares a las familias de las víctimas canadienses del vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA) para hacer frente a sus necesidades inmediatas y reiteró que Irán tiene que indemnizar a todos los familiares.

At news conference in Ottawa, PM Justin Trudeau announces Canadian govt will give families of Cdn plane crash victims $25K each to assist with immediate needs. PM says that he expects Iran to compensate victims but says families “can’t wait weeks. They need support now.” #cdnpoli pic.twitter.com/XGf5emEAeT

— CPAC (@CPAC_TV) January 17, 2020