Triunfo diplomático de México, iniciativa sobre insumos médicos ante la ONU: Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante las Naciones Unidas (ONU), aseveró que es un triunfo diplomático del país la propuesta para que Naciones Unidas garantice el acceso de todos los países a medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente al coronavirus COVID-19.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, De la Fuente Ramírez apuntó que esta propuesta, ya fue respaldada por 164 de 193 países.

“Lo que estamos aprendiendo es que esta epidemia va a durar más de lo que habíamos anticipado, debemos saber qué hacer hasta que no tengamos la solución definitiva para el virus, un medicamento o una vacuna eficaz”, manifestó.

“De eso se trata la resolución de México, es importante que la ONU se involucre para que no haya acaparamiento, especulación o enriquecimiento, porque si no, los insumos médicos van a ser para unos cuantos, los de siempre”, dijo.

El representante permanente de México ante la ONU aseveró que para que esta resolución fuera aprobada se necesita una mayoría calificada de quienes integran el organismo.

“Son países que no solamente están apoyando la resolución de México, están copatrocinándola, están haciéndola propia, asumiendo los compromisos de la resolución. Si estuviéramos en condiciones normales, esto ya se hubiera aprobado en sesión de Asamblea General. Requiere de dos terceras partes, 128 países, pero como no está sesionando nos vamos a un procedimiento de silencio, en donde se entra en un periodo de 92 horas donde cualquier de los 193 países te podría vetar”, externó.

De la Fuente Ramírez destacó que esta iniciativa “muestra que México tiene autoridad, prestigio, credibilidad, pero es una prueba de que ha habido buena capacidad de convocatoria”.

De la Fuente Ramírez, quien hace unos días reveló que se contagió de COVID-19, señaló que solo tuvo síntomas y agradeció a todas aquellas personas que se preocuparon por su salud durante el lapso de tiempo en que estuvo contagiado de la enfermedad

“Fui positivo al coronavirus, seguramente me contagié en algún lugar en Nueva York, que es uno de los epicentros más importantes. Tuve un curso clínico leve, ocurre en el 80 por ciento de los casos. Me aislé para no contagiar sin querer a nadie cerca de mí, mis colaboradores están bien”, argumentó.