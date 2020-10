TJ Ducklo, el portavoz de Biden que padece cáncer en etapa 4

TJ Ducklo es el secretario de Prensa Nacional y uno de los principales portavoces de Joe Biden, el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, y conocido entre los medios políticos por padecer cáncer en etapa 4.

En diciembre de 2019, un mes antes del debate primario demócrata en Iowa, a Ducklo se le diagnosticó cáncer de pulmón en etapa 4. Cuando los médicos lo descubrieron, la enfermedad se había extendido al hígado, la vesícula biliar y los huesos.

La noticia fue insondable para una persona que jamás había fumado en su vida. La noticia impactó de igual manera al personal del candidato demócrata. “Incluso las personas que no eran cercanas a él estaban realmente impresionadas”, comentó Matt Hill, uno de los ayudantes de Ducklo.

El secretario de Prensa Nacional de Biden tuvo que dejar su trabajo por un tiempo mientras iniciaba su tratamiento.

En otoño de 2019 iniciaron los síntomas; el primero fue una tos que nunca desapareció. Padecía sudores nocturnos, perdió peso y experimentaba fatiga. Durante una junta de trabajo; al toser sintió la sensación de que saboreaba sangre.

Fue de regreso a su casa en Filadelfia que notó un pequeño bulto en el lado izquierdo de su muslo. Tras una serie de pruebas, se logró obtener el diagnóstico.

No quería hablar con nadie. No quería hacer nada. Simplemente te quedas tirado y piensas en morir”, expresó en entrevista.

A pesar de que el pronóstico de cáncer de pulmón en etapa 4 es abrumador, los médicos dijeron al portavoz que había motivos para permanecer optimista. Los avances recientes han revolucionado el tratamiento del cáncer de pulmón, lo que permite que pacientes con diagnósticos avanzados vivan por años e incluso décadas más de lo que podrían vivir de otra manera.

Posteriormente, recibió más noticias alentadoras, pues los médicos descubrieron que su cáncer podría tratarse con quimioterapia “dirigida”. Aunque el tratamiento no lo curaría, con suerte Ducklo podría continuar con su vida mientras maneja el cáncer como una enfermedad crónica.

Con el tiempo, el portavoz de Biden retomó sus actividades y a menudo los medios preguntan sobre su estado de salud.

No es algo de lo que me guste hablar, pero significa mucho cuando la gente pregunta”, expresó.

A diez meses de su diagnóstico, Ducklo se siente bastante bien. El medicamento demostró ser eficaz y los efectos secundarios son manejables.

Cada dos meses, debe someterse a una tomografía computarizada regular, que le indica si el tratamiento funciona.

No quiero vivir en un mundo en el que Donald Trump será el presidente durante cuatro años más. Por ejemplo, incluso saludable o no saludable, no quiero que sea el lugar donde vivo. No quiero que sea ahí donde mi familia y mis amigos tienen que vivir”, expresó Ducklo.