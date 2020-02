Tiroteo en Milwaukee deja al menos siete muertos

Un tiroteo en una fábrica de cerveza en Milwaukee dejó al menos siete muertos, de acuerdo con reportes de un periódico local

Varias personas murieron o resultaron heridas este miércoles en un tiroteo registrado en una fábrica de cerveza en la localidad de Milwaukee, en Estados Unidos.

Tactical command center arriving on the scene at the @MolsonCoors brewery in Milwaukee following shooting pic.twitter.com/UBE0kwUxvI — Sarah Hauer (@SarahHauer) February 26, 2020

El periódico local Milwaukee Journal Sentinel indicó que hay siete muertos, incluido el atacante, sin que las autoridades lo hayan confirmado.

La Policía de Milwaukee señaló en su cuenta de Twitter que estaba investigando un “incidente crítico” en la zona.

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020

El periódico, que citó varias fuentes, habló de un tiroteo en la fábrica de cerveza Molson Coors. Reportes señalan que a los empleados se les notificó de la presencia del atacante por correo electrónico.

Elementos de la Policía de Milwaukee respondieron a la escena a las 14:11 h local, posteriormente arribó personal de la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, del Departamento de Policía de la Universidad Marquette, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y del Buró Federal de Investigaciones​ (FBI).

Cerca de las 15:30 h local llegó el alcalde de Milwaukee, Tom Barrett.

James Boyles, quien habló con el Journal Sentinel, dijo que su esposa, Lasonya Ragdales, trabaja en Molson Coors y se encerró junto con otros compañeros en una habitación. Ambos conversaban por mensaje de texto.

Con información de EFE, USA Today y Journal Sentinel