Tiroteo en Arizona deja al menos dos lesionados; hay un detenido

La policía de Glendale informó que por esta agresión hay una persona detenida, mientras que hay dos lesionados

Al menos dos personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado la noche de este miércoles al interior de un centro comercial en la ciudad de Glendale, Arizona, informó la policía local.

La policía de Glendale informó en su cuenta oficial de Twitter que acordonó el área del ataque, ubicada en el número 6751 del bulevar Sunset. Asimismo, confirmó el arresto de una persona y dos personas alcanzadas por las balas.

Please stay out of the #Westgate area. Preliminary info from our dispatch is there were at least two persons struck by gunfire and one person is in custody. PIO is enroute to the scene. Media staging for now will be West of the Arena. — Glendale Police (@GlendaleAZPD) May 21, 2020

Martín Quezada, senador por el estado de Arizona, se encontraba en el centro comercial cuando ocurrió lo que él llamó un atentado “terrorista”. En sus redes sociales, el legislador comentó que el agresor disparó con un rifle AR-15 y habló sobre múltiples víctimas.

I saw 2 victims with my own eyes. Not sure how many others I saw the shooter. Being told not to say anything else about details ‘til I speak to police. I’m ok. Lots of shaken up people. — Sen. Martín Quezada (@SenQuezada29) May 21, 2020

En tanto, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, informó que se encuentra monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales para esclarecer el ataque, el cual ocurre a pocos días del comienzo de la etapa de apertura de Estados Unidos tras el confinamiento por el coronavirus.

Nuestros corazones y pensamientos están con las personas y familias afectadas esta noche, así como con los oficiales que se presentaron en la escena”, expresó.

Our hearts and prayers are with the individuals and families impacted tonight, as well as the first responders and police officers who are on the scene. The state is here to continue to offer its full support to the victims and to the community. https://t.co/rAxAGMPk5x — Doug Ducey (@dougducey) May 21, 2020

Con información de Notimex