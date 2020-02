Tiroteo deja dos heridos en Alemania

La policía de la ciudad alemana de Reutlingen, en el suroeste del país, informó hoy que dos personas resultaron heridas durante un enfrentamiento a balazos, en el cual que aparentemente se involucraron cinco personas.

Así lo confirmó el diario alemán Bild que citó a un Twitter del grupo de seguridad en el que detalla que ya se buscan a tres sospechosos de perpetrar el ataque.

After a fight in Plochingen two people were injured.

One suspect is arrested, we are searching for other suspects with special forces.#EinsatzPlochingen

— Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020