Suspensión de AstraZeneca “es un evento muy común”, señala López-Gatell; pide no especular sobre seguridad de vacunas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló siempre está la posibilidad de que las vacunas experimentales puedan causar efectos secundarios o afectaciones.

El funcionario federal habló sobre la decisión de Astra Zeneca y la Universidad de Oxford de frenar la realización de pruebas de su vacuna contra el COVID-19.

Explicó que fue el mencionado comité el que decidió frenar las investigaciones. “Hasta este momento, se desconoce si existe asociación entre haber sido inyectado con la vacuna y la reacción adversa que haya sido”.

Señaló que habrá que investigar si existe relación entre haber sido inyectado con la vacuna y la reacción secundaria.

Lo que quiero dejar en claro a la población es no anticipar vísperas, no empezar a especular sobre la seguridad, en general de las vacunas, y en particular de esta porque no tenemos la información correspondiente“, explicó.