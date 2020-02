Suman mil 16 los muertos por coronavirus en China

Las autoridades sanitarias chinas indicaron que ya se han certificado mil 16 muertes por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan entre los 42 mil 638 contagiados diagnosticados en el país asiático.

Según la Comisión Nacional de Salud de China, hasta la pasada medianoche local, se habían registrado 7 mil 333 casos graves, mientras que 3 mil 996 personas habían sanado.

Por el momento, la fuente afirmó haber realizado seguimiento médico a 428 mil 438 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los cuales 187 mil 728 siguen en observación.

#Update: An additional 2,097 cases of #coronavirus and 103 more deaths confirmed in central China’s Hubei Province. The total number of confirmed coronavirus cases in Hubei reaches 31,728. pic.twitter.com/Xz3rYEKkJa

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) February 10, 2020