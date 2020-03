Senador por Florida y alcalde de Miami en cuarentena tras contacto con vocero de Bolsonaro

El senador por Florida Rick Scott y el alcalde de la Ciudad de Miami, Francis Suárez, están en cuarentena voluntaria tras haber estado con el jefe de Comunicación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dio positivo coronavirus.

Here is my statement regarding my decision to self-quarantine: pic.twitter.com/zKAmOXIB2Q

— Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) March 12, 2020