Se eleva a cuatro número de muertos por explosión en Madrid

Un joven sacerdote es la cuarta víctima mortal de la explosión ocurrida en un edificio del centro de Madrid

La madrugada de este jueves murió una cuarta persona, víctima de la explosión en un edificio de Madrid, España.

Alrededor de las 15:00 del miércoles se produjo una fuerte explosión en un edificio perteneciente a la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real en la zona de Puerta de Toledo.

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021

Los servicios de emergencia se movilizaron a la calle Toledo para desalojar el área y rescatar a víctimas, algunas de ellas atrapadas entre los escombros.

Producto del siniestro tres personas murieron. Horas después, la madrugada de este jueves, murió el sacerdote Rubén Pérez Ayala, de 36 años de edad, confirmó la Arquidiócesis de Madrid.

El delegado del Gobierno de España en Madrid, José Manuel Franco, lamentó la explosión y envió sus condolencias a las familias de las cuatro víctimas.

En entrevista para TeleMadrid detalló que el resto de los heridos, alrededor de 10 personas, están fuera de peligro.

Narró que tuvo una sensación ‘dantesca’ al visitar el sitio del siniestro, puesto que revivió la imagen de atentados terroristas ocurridos en el país.

No obstante celebró como un milagro que la tragedia no fuera mayor al no estar en funciones, por la tormenta Filomena, el colegio ubicado a lado.

.@BomberosMad trabaja en la zona afectada por la #explosión retirando elementos inestables y dando seguridad a los técnicos de edificación de @MADRID, que continúan revisando el edificio siniestrado y los colindantes para evaluar los daños y determinar las acciones a desarrollar. pic.twitter.com/4DXR0hOF2t — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 21, 2021

Aunque se desconoce la causa de la explosión se presume que pudo deberse a una fuga de gas.

En este sentido, el delegado José Manuel Franco dijo que las compañías de gas e instituciones gubernamentales deben reforzar las acciones para mejorar las instalaciones de gas y funcionamiento de calderas.

Nos queda mucho camino que recorrer en lo que tenga que ver con emergencias”, aceptó.

No obstante, aseguró que la atención de los servicios de emergencia en la explosión fue coordinada, muy eficaz.

Con información de López-Dóriga Digital