Sanders y Buttigieg en empate técnico tras caucus de Iowa

Los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata Bernie Sanders y Pete Buttigieg se mantienen este jueves en empate técnico en el recuento parcial de los resultados de los caucus de Iowa, tres días después de su celebración y sin que se haya resuelto el caos que ha rodeado su celebración.

Con el 97 por ciento de las circunscripciones escrutadas, los dos candidatos se encuentran a una décima de distancia, con Buttigieg con un 26.2 por ciento de los 41 delegados que se reparten en Iowa, mientras que Sanders obtendría el 26.1 por ciento; de mantenerse estos resultados.

Pese a ello, Sanders, como ya había hecho Buttigieg, se declaró hoy vencedor de la contienda, la primera cita electoral en el calendario demócrata para elegir al candidato que se enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre próximo.

“Lo que quiero hacer hoy, tres días más tarde, es dar gracias a la gente de Iowa por la grandísima victoria que nos dieron en los caucus de Iowa el lunes por la noche”, expresó el precandidato demócrata a las elecciones presidenciales Bernie Sanders, convirtiéndose así en el segundo candidato en declararse ganador de estos comicios.

El lunes, sin ni si quiera un recuento oficial, Pete Buttigieg dio un discurso en el que daba a entender su triunfo, una idea que ha reforzado al declararse ganador durante el resto de la semana.

En medio de el caos creado por el fallo en el escrutinio debido a un problema técnico, y para más confusión, el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC, en inglés), Tom Perez, urgió este jueves a un recuento total de votos, cansado ya de los tres días de confusión y continuos retrasos en el anuncio de los resultados.

Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass.

— Tom Perez (@TomPerez) February 6, 2020