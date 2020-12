Parten hondureños hacia EE.UU. en caravana ante afectaciones por Eta e Iota

Por cuarta vez en 2020, hondureños partieron en caravana hacia EE.UU. en busca de mejores condiciones de vida

Centenares de hondureños iniciaron en las últimas horas una nueva caravana con destino a Estados Unidos desde San Pedro Sula, aduciendo la falta de empleo tras los devastadores daños que dejaron las tormentas tropicales Eta e Iota en el país.

'Con la destrucción de los huracanes perdimos todo y no hay nada ya qué perder', dicen decenas de hondureños que están comenzando a llegar a la termimal de San Pedro Sula. Es otra caravana más de migrantes que saldrá en las proximas horas y que intentará llegar a los EUA. pic.twitter.com/4rBBbg0Krc — Claudia Mendoza (@CMendozaHN) December 10, 2020

El primer grupo, con más de un centenar de personas, compuesto por hombres, mujeres y niños, salió la noche del miércoles, mientras que el segundo lo hizo en las primeras horas de este jueves, desde la Gran Central de Autobuses de San Pedro Sula.

“Tras el paso de los huracanes nos quedamos sin trabajo y en el país no hay opciones”, dijo a periodistas uno de los migrantes, quien se identificó como Carlos González.

Aseguró que le “duele” dejar a su familia, pero “tenemos necesidades y nos vamos del país para buscar un futuro mejor para todos”.

González señaló que procede de Sonaguera, departamento de Colón, en el Caribe, y dijo que espera no tener problemas para pasar por Agua Caliente, punto fronterizo con Guatemala, para lo que le basta con portar el carné de identidad.

Señaló que no teme al peligro que implica el largo recorrido hacia Estados Unidos, pues en Honduras “no tenemos opciones de nada y si llegamos a la USA vamos a tener un futuro mejor”.

Daños que dejaron Eta e Iota los obliga a salir del país

La concentración de migrantes, procedentes de varias regiones de Honduras, ha sido como en otras caravanas que salieron entre octubre de 2018 y 2020, en una central de autobuses interurbano en el extremo sur de la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras.

Algunos de los emigrantes van en grupos familiares, mientras que otros son amigos y algunos se han conocido en la terminal de autobuses.

“Yo vengo de los campos bananeros de El Progreso (norte), nos hemos quedado sin nada, me acompaña mi esposa y mi hija, sabemos que es riesgoso, pero si uno no arriesga no consigue lo que uno quiere”, indicó otro migrante, sin identificarse.

Los hondureños que intentan salir en caravana con la idea de llegar a Estados Unidos aducen que abandonan su país por la violencia y la falta de empleo, flagelos que se han agudizado por la crisis causada por la pandemia de COVID-19 y el paso primero de Eta a principios de noviembre y, dos semanas después, de Iota, que causaron fuertes inundaciones y dejaron un centenar de muertos.

Los fenómenos naturales afectaron a más de 3.5 millones de personas, cerca de 100 mil continúan en albergues temporales y causaron destrozos en toda la infraestructura productiva de Honduras.

La caravana de hoy, de la que hasta ahora no se conoce quién o quiénes son los organizadores, es la cuarta en 2020, tras las tres que partieron entre enero y julio de este año por los puntos aduaneros de Corinto y Agua Caliente, fronterizos con Guatemala.

