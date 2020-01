Papa acepta renuncia de obispo por agotamiento en Río de Janeiro

La Oficina de Prensa del Vaticano informó que el papa Francisco aceptó la renuncia del monseñor Edney Gouvêa Mattoso, quien se desempeñaba como obispo de Nova Friburgo en el estado brasileño de Río de Janeiro.

En una nota publicada el 22 de diciembre pasado, el prelado señaló que tres días antes envió al sumo pontífice su “pedido de renuncia como obispo diocesano, por amor a la Iglesia y por su propio bien espiritual“.

“Habiendo examinado mi conciencia ante Dios y el servicio que desde hace diez años la Iglesia me confió como obispo diocesano de Nova Friburgo, que procuré desempeñar con espíritu de servicio filial a la Iglesia y proceder con recta intención y discernimiento por el bien de las almas, hoy quiero compartir el estado en que me encuentro. Me siento cansado y agotado ante toda la situación que se arrastra en esta diócesis y, particularmente en estos últimos meses”, comentó el obispo Gouvêa Mattoso