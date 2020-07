OMS llama a todos los países a reforzar su lucha contra el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a todos los países para intensificar su lucha contra el COVID-19.

“Los datos no mienten”, aseguraron representantes de la OMS en referencia al avance de la enfermedad por el mundo.

At today’s WHO Information Session, the following Health Ministers and Representatives shared their countries’ #COVID19 experiences and lessons learned:

🇵🇭 Myrna Cabotaje

🇱🇧 Rasha Hamra

🇷🇺 Mikhail Murashko

🇳🇪 Idi Illiassou Mainassara

🇬🇾 Volda Lawrence pic.twitter.com/n3Bw0A5aQ5

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 2, 2020