OMS decide no declarar emergencia mundial por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) optó hoy por no declarar una emergencia internacional ante el nuevo coronavirus inicialmente detectado en la ciudad central china de Wuhan, del que se han diagnosticado más de 600 casos en humanos y 17 muertos.

“Make no mistake. This is an emergency in #China, but it has not yet become a global health emergency.

WHO’s risk assessment is that the outbreak is a very high risk in China, and a high risk regionally and globally”-@DrTedros on new #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2020