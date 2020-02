OMS convoca a reunión mundial de científicos que investigan el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a científicos de todo el mundo que investigan sobre el coronavirus a una reunión los días 11 y 12 de febrero en Ginebra, con el objetivo de acelerar el desarrollo de test de diagnóstico, vacunas y medicamentos contra esta enfermedad.

There are questions we need answers to, & tools we need developed as quickly as possible to stop #2019nCoV. @WHO is playing an important coordinating role by bringing the scientific community together to identify research priorities & accelerate progress. https://t.co/2BQCtBBl5V

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 6, 2020