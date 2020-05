OMS confirma 274 mil 388 muertes por COVID-19 y 3.93 millones de casos a nivel mundial

Los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) alcanzaron hoy los 3.93 millones, tras registrarse un incremento diario superior al de días anteriores y que totalizó los 94 mil 932 casos.

Los muertos por esta enfermedad a nivel mundial, según el organismo con sede en Ginebra, ascienden a 274 mil 488, lo que representa un incremento total de 6 mil 368 nuevos decesos.

Los contagios en América suman 1.65 millones; en Europa, 1.7 millones; en la región del Mediterráneo oriental, 262 mil, y en la región del Pacífico occidental, que incluye China, 160 mil, de acuerdo a los datos de todos los países y territorios en los que circula el coronavirus y que recibe y analiza a diario la OMS.

#OpenWHO, the free, open-access learning platform for health emergencies, now offers 10 online courses related to #COVID19.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 10, 2020