OMS advierte que todavía hay un largo camino por delante en desarrollo de vacuna contra COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que es “una buena noticia” que una potencial vacuna contra el COVID-19 que se está investigando haya dado resultados iniciales positivos, pero recordó que todavía queda un largo camino por delante para que el ensayo se realice a una escala real.

“Esta vacuna fue inoculada a un millar de adultos en buena salud entre los 18 y 55 años, y parece no haber provocado ningún efecto adverso más allá de los que se pueden esperar, como dolor muscular o de cabeza. La vacuna generó anticuerpos neutralizadores en todos los participantes”, explicó el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

La vacuna en cuestión está siendo desarrollada por la Universidad británica de Oxford, que hoy reveló las primeras conclusiones de su investigación a través de un artículo científico publicado en la revista especializada ‘The Lancet’.

Los resultados obtenidos son considerados “prometedores“, pero los propios científicos a cargo de los ensayos recalcan que éstos deben proseguir para determinar si los anticuerpos son suficientes para garantizar una protección a largo plazo contra el COVID-19.

“Make no mistake, we must continue to accelerate #COVID19 vaccine research, while doing more with the tools we have”-@DrTedros

