“No gritar”, pide gobierno de Japón a visitantes de parques de diversiones

Japón pidió a visitantes de parques de diversiones no gritar en los juegos mecánicos para evitar contagios de COVID-19.

El parque de diversiones Fuji-Q Highland, en Fujiyoshida, Yamanashi, compartió un video en el que hace un llamado a sus visitantes a no gritar durante el desarrollo de sus atracciones.

“Por favor, grita dentro de tu corazón“, se pide al final del video.

Rika Matsuura, estudiante universitaria en Japón, dijo a The Wall Street Journal que “simplemente no hay forma de no gritar”. “Es una especie de tortura estar de regreso en tu lugar favorito del mundo y no poder gritar y disfrutar todo al cien por cien”, agregó.

Científicos realizaron un experimento, publicado en la revista PNAS, en el que concluyeron que hablar en voz alta puede generar el equivalente a más de mil gotas contaminadas del nuevo coronavirus por minuto, capaces de permanecer suspendidas en el aire durante ocho minutos o más en un espacio cerrado.

Yuuki Suzuki, visitante de Tokio Disneyland, afirmó a The Wall Street Journal que “si sale un grito, sale”.

Japón se encuentra en etapa de desconfinamiento, varias actividades económicas funcionan con normalidad pero bajo medidas estrictas de sanidad.

Con información de The Wall Street Journal