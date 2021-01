México se despide del caos de Trump pero las presiones seguirán con Biden

El gobierno y el pueblo mexicano se despiden esta semana de cuatro años de caos, ofensas e incertidumbre de Donald Trump, pero las presiones proseguirán de otra forma cuando Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos el miércoles.

Auguro una relación estable, basada en el respeto, en donde el presidente de Estados Unidos otorga a México la dignidad que merece, en donde no depende de los ánimos de un casi seudodictador”, explica a Efe el representante del Partido Demócrata de EE.UU. en México, Gricha Raether .

En los inicios de su campaña presidencial en 2015 Trump llamó “violadores” y “narcotraficantes” a los inmigrantes mexicanos y terminó su presidencia con una visita al muro fronterizo la semana pasada en Texas, donde presumió que ahora 27 mil soldados mexicanos resguardan la frontera de Estados Unidos.

Además de terminar con esos símbolos, Raether prevé que Biden impulse temas de interés para México, como liberalizar las drogas, el control de armas y una reforma migratoria.

La visión contrapropuesta en la defensa de las energías renovables de Biden frente a la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por el petróleo y el carbón o el nuevo litigio sobre el supuesto papel del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa (2012-2018), por supuestos vínculos con el narcotráfico, son a corto plazo dos temas claves de posible enfrentamiento entre los dos países.

Pero Biden llega a la Casa Blanca después de que López Obrador tardó en reconocer la derrota de Trump, al argumentar que a él le molestó que los líderes mundiales felicitaran a su rival en 2006 cuando denunciaba el supuesto fraude electoral en su derrota ante Felipe Calderón (2006-2012)

Mantenemos muy buena relación con el presidente Trump, y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden”, declaró el líder izquierdista en una de sus ruedas de prensa matutinas de este mes.