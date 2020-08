Merkel advierte que incumplir normas antipandemia no es un “delito menor”

La canciller alemana Angela Merkel subrayó la necesidad de aplicar las reglas antipandemia de manera consecuente

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió hoy de que no cumplir las normas para contener el coronavirus no equivale a un “delito menor” y mostró su aprobación a la imposición de multas si se infringen.

En una rueda de prensa conjunta con el jefe del gobierno del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, Merkel subrayó la necesidad de “aplicar las reglas de manera consecuente”.

“Y estoy muy agradecida de que se impongan sanciones, también por el hecho de no llevar mascarilla o cosas similares, porque no son sencillamente delitos menores”, sino una forma de poner en peligro a los demás, dijo.

Agregó que es sabido que “las cosas funcionan con métodos relativamente sencillos”, aunque naturalmente hay que observar siempre la evolución de la pandemia y que el objetivo “bajo las circunstancias actuales” es “mantenerla bajo control”.

Se refirió asimismo a dos elementos fundamentales -por un lado, la de los contactos, por ejemplo en fiestas privadas, y por el otro, los viajes a zonas de riesgo-.

“Pero todavía no hemos llegado a ese punto”, puntualizó al referirse a la posibilidad de extremar medidas en estos dos aspectos, al tiempo que señaló que de lo que se trata ahora es de recordar a los ciudadanos la necesidad de tener cuidado y de “vivir, aplicar y utilizar” las medidas impuestas.

La cuestión de ponerse en cuarentena al regreso de una zona de riesgo no es una “opción”, sino un “deber”, que de no cumplirse puede ir sujeto a “multas considerables”, de la misma manera que aquel que, aún sin síntomas, ha dado positivo, no puede dejar el aislamiento, porque pone peligro a los demás, subrayó.

“Es un tema de respeto mutuo, como lo conocemos de la vida en sociedad, solo que es un nuevo aspecto” que hay que imponer por todos los medios, dijo.

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron mil 390 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, de manera que la cifra de casos activos se sitúa en unos 13 mil 200, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados esta medianoche.

En tanto, el número de muertos se sitúa en nueve mil 236, cuatro más respecto al día anterior.

La cifra total de positivos desde que se diera a conocer el primer caso de contagio en el país el pasado 27 de enero aumentó así hasta los 225 mil 404, de los cuales unos 203 mil constan como curados.

Con información de EFE